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    Экономика

    Евросоюз угрожает Украине не выделить 600 млн евро

    (обновлено: )708101
    По словам главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро – третий транш макрофинансовой помощи – будет потерян.
    Евро
    AFP PHOTO/STR

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина рискует остаться без 600 миллионов евро макрофинансовой помощи ЕС, если Верховная Рада не отменит мораторий на экспорт необработанной древесины.

    Карпатский пейзаж
    RIA News
    Последняя надежда: лес-кругляк на 600 миллионов и другие ресурсы Кабмина

    "Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро – третий транш макрофинансовой помощи – будет потерян. Решение будет принято до конца этого года, а значит, вы должны получить деньги в начале 2018 года. Но опять-таки, до сих пор есть шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли, энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если так и останется – вы не получите деньги", — сказал посол в опубликованном во вторник интервью газете "Сегодня".

    В июле сообщалось, что Киев и Евросоюз договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ в Украине для того, чтобы украинская сторона до конца года могла получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 миллионов евро. Отмена Киевом моратория на экспорт леса-кругляка является одним из главных условий для выделения средств.

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    Общий объем третьего пакета макрофинансовой помощи, одобренной в мае 2015 года, составляет 1,8 миллиарда евро. Предыдущий, второй транш из нее был выдан в начале апреля текущего года. Средства выделяются стране Евросоюзом при выполнении ее властями определенных условий, в том числе, по имплементации реформ.

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