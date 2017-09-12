В Европарламенте предлагают отметить для Украины плату за роуминг - СМИ

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Европейском парламенте выступили с инициативой отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским Союзом и Украиной, Молдавией и Грузией, а также создать трастовый фонд для инвестиций в Украину, сообщает Радио Свобода.

Предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС "Восточное партнерство" содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.

"ЕП предлагает для стран-участниц программы подать привлекательную модель "Восточного партнерства-плюс", которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности", — пишет издание.

Такая модель "плюс" может быть предложена и трем другим участницам "Восточного партнерства" — Армении, Беларуси и Азербайджану, "когда они будут готовы для таких расширенных возможностей", говорится в документе.

Проект, который должны для начала рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в четверг, 14 сентября, предлагает, чтобы Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком разработала план создания "нового Европейского инвестиционного плана для Украины и других стран-участниц "Восточного партнерства", которые достигли наибольшего прогресса в реформах".

Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

Читайте также: "Черные дыры" Восточного партнерства. Где в Украине оседают деньги Германии?

В документе среди прочего отмечается поддержка восстановления полного территориального суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Кроме того, проект предлагает четко поддержать европейские стремления стран-партнеров, вспомнив о действующем в ЕС положении о том, что "любая европейская страна может обратиться с просьбой о получении членства в Европейском союзе, если она соответствует "копенгагенским критериям" и демократическим принципам и придерживается основных свобод и прав человека и меньшинств, а также верховенства права".

Читайте также: Грезы стали реальностью. Ассоциация Украина-ЕС вступила в силу

Отмечается, что документ до его рассмотрения полным составом Европарламента в ноябре еще может претерпеть изменения.

Сейчас в странах Евросоюза работают над текстом так называемой "Брюссельской декларации", которая должна быть одобрена участниками саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в ноябре. Главные споры идут вокруг того, должно ли в декларации быть предложение о "признании европейских стремлений" Украины, Молдовы и Грузии. Такое предложение уже было в "Рижской декларации" предыдущего саммита "Восточного партнерства" 2015 года, но сейчас, по сообщениям дипломатов ЕС, против этой фразы выступают Германия и Нидерланды.