Суд арестовал половину акций "Мотор Сичи"

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева арестовал 851 994 акции "Мотор Сичи", находившихся на счетах пяти компаний, зарегистрированных на Виргинских островах и в Панаме. Соответствующий текст постановления опубликован в реестре судебных решений.

Согласно документу, счета, открытые в депозитарном учреждении Драгон Капитал, арестованы в связи с производством СБУ по статьям ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), и 113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что должностные лица "Мотор Сичи" продали контрольный пакет акций иностранным компаниям, аффилированным с китайской фирмой Beijing Skyrizon.

"Действуя по предварительному сговору между собой, с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение (единственное в Украине предприятие по производству гражданских и военных авиационных двигателей), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний Business House Helena, AG (Панама), Enfields Trade & Capital Corp. (Панама), Waldo Trade Ltd. (Виргинские острова), Granum Corporation (Панама), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Likatron Enterprises Limited (Кипр), Ventalina Management Ltd (Невис), которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – говорится в решении суда.

Всего по ходатайству следователя суд наложил арест на проданные 56,009% акций "Мотор Сичи", которые обеспечивали злоумышленникам полный контроль над предприятием. Решение подлежит немедленному выполнению.