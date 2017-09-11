Украинская делегация отбыла к инвесторам для подготовки выпуска еврооблигаций

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Украинская делегация уехала встречаться с инвесторами для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Отправляюсь в roadshow (роуд-шоу — серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками при выпуске ценных бумаг) для встреч с инвесторами. Со мной сильная профессиональная команда", — написал министр.

По информации Данилюка, также в составе делегации его заместитель Юрий Буца, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований.