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11.09.201710:53
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    Экономика

    Украинская делегация отбыла к инвесторам для подготовки выпуска еврооблигаций

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    Как сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, в составе делегации его заместитель Юрий Буца, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
    Чиновники. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Украинская делегация уехала встречаться с инвесторами для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах.

    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

    "Отправляюсь в roadshow (роуд-шоу — серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками при выпуске ценных бумаг) для встреч с инвесторами. Со мной сильная профессиональная команда", — написал министр.

    По информации Данилюка, также в составе делегации его заместитель Юрий Буца, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

    Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований.

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