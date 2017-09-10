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    Экономика

    Польша и Украина создали новую ракетную систему "Маргаритка"

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    Система может бороться не только со скоплением пехоты, артиллерии или легкобронированных машин, но и с беспилотниками и вертолетами, летящими на малой высоте в радиусе 4 км. На земле же эта система способна точно поражать цели на расстоянии 6 км.
    Новая ракетная система Маргаритка
    defence24.pl

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. На выставке вооружений в польском Кельце инженеры представили совместную разработку Польши и Украины — ракетную систему ZRN-01 Stokrotka ("Маргаритка"), сообщает портал defence24.pl. Артиллерийский комплекс сочетает в себе воздушные ракеты калибра 80 мм с наземной пусковой установкой, оснащенной современной системой управления огнем Topaz.

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    Система может бороться не только со скоплением пехоты, артиллерии или легкобронированных машин, но и с беспилотниками и вертолетами, летящими на малой высоте в радиусе 4 км. На земле же эта система способна точно поражать цели на расстоянии 6 км.

    "Маргаритка" установлена на грузовик STAR 265M2. При этом пусковая установка и система управления огнем могут быть легко установлены и на другие платформы, включая бронированные машины.

    Разработали систему Stokrotka силами польской WB Group и "Укроборонпрома".

    defence24.pl
    Новая ракетная система "Маргаритка"

    Вся система, несмотря на очевидную простоту, предлагает превосходную мобильность и огневую мощь по очень доступной цене. Это решение дает возможность использовать запасы советских пусковых установок и боеприпасов – после соответствующих модернизаций – для поддержки собственных подразделений.

    defence24.pl
    Новая ракетная система "Маргаритка"

    Ранее сообщалось, что на международной выставке оборонной промышленности MSPO-2017 представили модернизированный танк РТ-17 совместного производства Украины и Польши.

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