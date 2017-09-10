Польша и Украина создали новую ракетную систему "Маргаритка"

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. На выставке вооружений в польском Кельце инженеры представили совместную разработку Польши и Украины — ракетную систему ZRN-01 Stokrotka ("Маргаритка"), сообщает портал defence24.pl. Артиллерийский комплекс сочетает в себе воздушные ракеты калибра 80 мм с наземной пусковой установкой, оснащенной современной системой управления огнем Topaz.

Система может бороться не только со скоплением пехоты, артиллерии или легкобронированных машин, но и с беспилотниками и вертолетами, летящими на малой высоте в радиусе 4 км. На земле же эта система способна точно поражать цели на расстоянии 6 км.

"Маргаритка" установлена на грузовик STAR 265M2. При этом пусковая установка и система управления огнем могут быть легко установлены и на другие платформы, включая бронированные машины.

Разработали систему Stokrotka силами польской WB Group и "Укроборонпрома".

defence24.pl Новая ракетная система "Маргаритка"

Вся система, несмотря на очевидную простоту, предлагает превосходную мобильность и огневую мощь по очень доступной цене. Это решение дает возможность использовать запасы советских пусковых установок и боеприпасов – после соответствующих модернизаций – для поддержки собственных подразделений.

defence24.pl Новая ракетная система "Маргаритка"

Ранее сообщалось, что на международной выставке оборонной промышленности MSPO-2017 представили модернизированный танк РТ-17 совместного производства Украины и Польши.