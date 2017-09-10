наверх
10.09.201701:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Эксперт: бедность Украины делает вопрос членства в ЕС бессмысленным

    Тема:

    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера (25)

    16150
    Только на выполнение всех положений Соглашения об ассоциации Украина потратит 10 лет. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Института анализа и международных исследований Сергей Толстов.
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Украина, Грузия и Молдова будут совместно готовиться к саммиту "Восточного партнерства". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в своем Twitter. О такой совместной подготовке накануне в Эстонии договорились министры иностранных дел трех стран. Как сообщалось ранее, саммит "Восточного партнерства" должен состояться 24 ноября в Брюсселе.

    Владимир Корнилов
    Украинское фото
    Корнилов: тем, кто еще верит сказкам об ассоциации с ЕС

    Анализируя программу саммита в эфире радиостанции Голос столицы, директор Института анализа и международных исследований Сергей Толстов также ответил на вопрос, насколько актуален сейчас в ЕС вопрос вступления Украины.

    "Эта тема — закрыта, никто о ней говорить не будет. Украина подписала Соглашение об ассоциации, которое не предусматривает перспектив членства. Оно его не исключает, но и ни в какой мере не предусматривает такой возможности. Выходит так, что на сегодня ставить вопрос о членстве в ЕС — бессмысленно. Я думаю, для того, чтобы были более-менее пристойные отношения с Евросоюзом, нужно чтобы экономика Украины не отставала от стран ЕС, чтобы разрыв не увеличивался… а чем беднее Украина, тем более бессмысленным будет вопрос членства в ЕС, потому что страны, которые не могут организовать позитивное развитие экономики, туда просто не могут войти", — заявил эксперт. 

    Напомним, 1 сентября, Соглашение об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом окончательно вступило в силу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия