Эксперт: бедность Украины делает вопрос членства в ЕС бессмысленным

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Украина, Грузия и Молдова будут совместно готовиться к саммиту "Восточного партнерства". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в своем Twitter. О такой совместной подготовке накануне в Эстонии договорились министры иностранных дел трех стран. Как сообщалось ранее, саммит "Восточного партнерства" должен состояться 24 ноября в Брюсселе.

Анализируя программу саммита в эфире радиостанции Голос столицы, директор Института анализа и международных исследований Сергей Толстов также ответил на вопрос, насколько актуален сейчас в ЕС вопрос вступления Украины.

"Эта тема — закрыта, никто о ней говорить не будет. Украина подписала Соглашение об ассоциации, которое не предусматривает перспектив членства. Оно его не исключает, но и ни в какой мере не предусматривает такой возможности. Выходит так, что на сегодня ставить вопрос о членстве в ЕС — бессмысленно. Я думаю, для того, чтобы были более-менее пристойные отношения с Евросоюзом, нужно чтобы экономика Украины не отставала от стран ЕС, чтобы разрыв не увеличивался… а чем беднее Украина, тем более бессмысленным будет вопрос членства в ЕС, потому что страны, которые не могут организовать позитивное развитие экономики, туда просто не могут войти", — заявил эксперт.

Напомним, 1 сентября, Соглашение об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом окончательно вступило в силу.