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    Украина анонсировала новый иск против России в ВТО

    (обновлено: )26906
    Украинская сторона планирует подать ВТО еще один иск против России. Он касается ограничения на ввоз в РФ украинских продовольственных товаров при помощи санитарных норм.
    ВТО
    flickr.com\world_trade_organization

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Киев намерен подать во Всемирную торговую организацию (ВТО) еще один иск против России, касающийся ограничения на ввоз в РФ украинских продовольственных товаров при помощи санитарных норм, заявила первый торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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    "Мы готовим еще один иск, о котором довольно давно говорим. Он для нас самый сложный с точки зрения сбора доказательной базы. Он касается ограничений ввоза продовольственных товаров, это так называемая фитосанитарная группа, товары, ввоз которых ограничен санитарными нормами. Их очень много, мы анализировали все и решили ограничиться лишь теми позициями, по которым у нас есть хорошая доказательная база", – сообщила Микольская в интервью Zn.ua.

    По ее словам, при обсуждении подобных споров необходимо понимать, что доказательная база находится не у государства, а непосредственно у предприятия.

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    "Сейчас мы уже финализируем запрос на проведение консультаций по данному делу и собираемся его подать в ближайшее время. (…) мы не первая страна, которая с этой проблемой столкнулась, и большинство наших предшественников свои права отстояли. Что как минимум говорит о том, что РФ действительно манипулирует этими нормами, используя их как инструмент влияния и шантажа, а не безопасности", – сообщила торгпред.

    Ранее Микольская сообщала, что Украина готовит четвертый иск в ВТО к Российской Федерации. Иск касается ограничений по аграрной продукции. 

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