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    Экономика

    Коболев отвел на подготовку "Нафтогаза" к выходу на IPO три года

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    По словам главы компании Андрея Коболева, решение о выходе "Нафтогаза" на биржу может принять только Верховная Рада, а "наша цель" - подготовить компанию.
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Три года активной работы потребуются для подготовки компании "Нафтогаз Украины" к потенциальному выходу на первичное публичное размещение акций (IPO), такие планы предусмотрены в стратегии развития компании, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в опубликованном в субботу интервью ZN.UA.

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    "В том числе в стратегии есть такой элемент, как потенциальное IPO "Нафтогаза". Разумеется, решение о выходе нашей компании на биржу может принять только Верховная Рада. Наша цель — подготовить компанию, чтобы у Верховной Рады был повод такое решение рассматривать в принципе. На это уйдет около трех лет активной работы", — рассказал Коболев.

    Ранее СМИ сообщали, что НАК "Нафтогаз Украины" разработал корпоративную стратегию развития компании, ее презентация может состояться осенью.

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    О планах первичного публичного размещения акций компании заявляли еще предыдущие украинские власти при президенте Викторе Януковиче, однако эти планы так и не были реализованы. Минэнерго тогда планировало привлечь 5-6 миллиардов долларов от размещения миноритарного пакета акций НАК "Нафтогаз Украины" на западных фондовых биржах.

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