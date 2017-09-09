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    "Зеленый змий" кусается. В Украине подорожал алкоголь

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    Правительство обосновало необходимость повышения цен на алкоголь тем, что они не соответствуют реальным затратам производителей на изготовление и реализацию алкогольных напитков. Стоимость пол-литра самой бюджетной водки увеличится на 14%.
    Производство водки
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Решение правительства Украины о повышении минимальных оптовых и розничных цен на алкогольные напитки с субботы, 9 сентября, вступает в силу; стоимость пол-литра самой бюджетной водки в магазине увеличится на 14% или на 9,77 гривны, до 79,55 гривны. Раньше пол-литра водки в рознице стояло 69,78 гривны.

    Также предусмотрено подорожание коньяка, виски, рома, джина и вина.

    Минэкономики обосновало необходимость повышения цен ростом себестоимости производства алкогольной продукции. Между тем в магазинах накануне подорожания очередей за алкоголем не наблюдалось.

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    Отметим, последнее подорожание алкоголя в Украине произошло в декабре 2016 года. В результате таких мер, в частности, с 2014 года минимальная розничная стоимость водки увеличилась приблизительно в 2,5 раза.

    В этом году, как и в прошлом, правительство обосновало необходимость повышения цен на алкоголь тем, что они не соответствуют реальным затратам производителей на изготовление и реализацию алкогольных напитков.

    "Размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков. Произошел и рост других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен на алкоголь не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков", — прокомментировало Минэкономики принятие правительством решения об очередном повышении минимальных цен на алкоголь.

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    В министерстве отметили, что к ним поступили многочисленные обращения участников рынка, которые пожаловались, что существующие минимальные цены на алкоголь не покрывают их операционные расходы. В результате этого, по заявлениям производителей, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей алкоголя и увеличивается доля недобросовестных производителей, которые используют в производстве суррогатные вещества и не платят налоги.

    "Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, кабмин повысил минимальные цены на алкоголь", — пояснили в Минэкономики.

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    Решением правительства минимальные розничные цены на водку за единицу готовой продукции увеличиваются на 14%, на коньяк — 9,9-15,5%, виски, ром и джин — 6%, вино – 7,1-13,3%.

    В частности, теперь пол-литровая бутылка самой дешевой водки в рознице обойдется в 79,55 гривен. При этом минимальная стоимость пол-литра джина, виски и рома в рознице вырастет со 150 до 159 гривен.

    Минимальная стоимость пол-литровой бутылки трехзвездочного коньяка вырастет со 104,9 до 119,46 гривен, четырехзвездочного – со 109,9 до 129,03 гривен, пятизвездочного — с 119,9 до 138,5 гривен.

    Кроме того, минимальная стоимость бутылки вина объемом 0,7 литра в розничной торговле вырастет с 33 гривен до 37 гривен, крепленого вина и вермута — с 42 до 45 гривен, игристого вина — с 69,9 до 79,19 гривен.

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    Также минимальные цены на сидр, перри (грушевый сидр), напитки природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 28,47 гривны.

    Помимо розничных цен с 9 сентября также произойдет повышение цен на оптовые закупки алкоголя.

    Ранее, напомним, сообщалось о грядущем подорожании в Украине сигарет

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