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    Экономика

    В Украине в августе зафиксирована дефляция на уровне 0,1%

    (обновлено: )2201
    В годовом выражении, к августу 2016 года, инфляция в августе 2017 года ускорилась до 16,2% с 15,9%, зафиксированных месяцем ранее.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В августе в Украине по сравнению с июлем зафиксирована дефляция на уровне 0,1% после инфляции в июле на уровне 0,2% к предыдущему месяцу, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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    Отмечается, что в годовом выражении, к августу 2016 года, инфляция в августе 2017 года ускорилась до 16,2% с 15,9%, зафиксированных месяцем ранее.

    С начала года, в январе-августе, потребительские цены в Украине выросли на 14,4%.

    Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне.

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