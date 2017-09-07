Украина разместит бонды в сентябре - Гройсман

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

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"Это вопрос, который имеет государственный вес. Это правильный и, по сути своей, технический законопроект, чтобы мы в сентябре смогли сделать заимствования", — цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина. Он также отметил, что документ позволит сэкономить бюджетные средства при обслуживании госдолга.

В июне министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина может выйти на международные рынки заимствований этой осенью.

Напомним, часть депутатов комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР требует от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить министра финансов Александра Данилюка.