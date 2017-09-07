"Укрпочта" получила от НКРЭКУ лицензию на поставку газа

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу "Укрпочта", передают Українські Новини.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

"Оттуда будем брать каждый месяц по мере необходимости и передавать до наших точек потребления (котельные, автобазы, отделения). Это должно не только обеспечить гарантированное наличие газа (с чем были проблемы этой зимой), но и хорошую экономию за сезон", — прокомментировал намерения компании заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Наход на своей странице в социальной сети Facebook.

Чтобы поставлять газ из ПХГ, компании необходима лицензия НКРЭКУ. Лицензионные условия НКРЭКУ предусматривают публикацию проектов договоров, правил поставок и других документов.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" намерена заняться поставками природного газа на свои объекты.

В связи с этим "Укрпочта" создала на своем сайте соответствующий раздел, в котором доступны документы о правилах поставок природного газа, тарифах и т. д.