наверх
07.09.201714:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Укрпочта" получила от НКРЭКУ лицензию на поставку газа

    (обновлено: )62
    Чтобы поставлять газ из ПХГ, компании необходима лицензия НКРЭКУ. Лицензионные условия НКРЭКУ предусматривают публикацию проектов договоров, правил поставок и других документов.
    Работы Укрпочты. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу "Укрпочта", передают Українські Новини.

    Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

    Соцсети
    Газ не по трубам, а по почте. Сеть "взорвали" фотожабы на "Укрпочту"

    "Оттуда будем брать каждый месяц по мере необходимости и передавать до наших точек потребления (котельные, автобазы, отделения). Это должно не только обеспечить гарантированное наличие газа (с чем были проблемы этой зимой), но и хорошую экономию за сезон", — прокомментировал намерения компании заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Наход на своей странице в социальной сети Facebook.

    Чтобы поставлять газ из ПХГ, компании необходима лицензия НКРЭКУ. Лицензионные условия НКРЭКУ предусматривают публикацию проектов договоров, правил поставок и других документов.

    Ранее сообщалось, что "Укрпочта" намерена заняться поставками природного газа на свои объекты. 

    В связи с этим "Укрпочта" создала на своем сайте соответствующий раздел, в котором доступны документы о правилах поставок природного газа, тарифах и т. д.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия