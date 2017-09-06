У Коломойского 380 тысяч тонн нефти стали некачественными

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Технологическая нефть, которая была выкачана из магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" и хранилась на заводах группы "Приват", стала некачественной, сообщи глава Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью ЭП.

"Чтобы изъять эту нефть, господин Гавриленко (глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко — Ред.) предложил конкретный план действий, мы его согласовали. По этому плану были сделаны определенные шаги — выигран ряд судов. Рассчитываем, что после достижения договоренности по стоимости хранения мы сможем закрыть и эту проблему", — сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", было проведено минимум две выездные проверки на заводы, которые подтвердили наличие нефти в нужном количестве, но в несколько ином качестве.

"Это может означать, что либо нефть в процессе хранения смешивалась с чем-то иным, либо она изменила качество за время хранения, либо она была залита в резервуары, которые содержали что-то другого качества", — объяснил он.

"Отклонение от качества было зафиксировано. Как получить компенсацию за разницу в качестве, Гавриленко собирается определить до конца года. Мы считаем, что оптимальной является денежная компенсация за эту нефть", — заявил Коболев.

На вопрос о том, во сколько оценивается указанная нефть, глава НАК ответил: "По рыночной стоимости нефти. Это и есть задача Гавриленко".

"Забирать некачественную нефть я не вижу смысла — она нам не нужна. Речь идет о более 380 тыс тонн", — подытожил Коболев.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в среду снизились, инвесторы продолжают отыгрывать последствия урагана "Харви", который обрушился на Мексиканский залив; при этом рынок слабо реагирует на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США