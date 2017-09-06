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    Экономика

    У Коломойского 380 тысяч тонн нефти стали некачественными

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (350)

    (обновлено: )49610
    По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, было проведено минимум две выездные проверки на заводы, которые подтвердили наличие нефти в нужном количестве, но в несколько ином качестве.
    Нефтяной терминал. Архивное фото
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Технологическая нефть, которая была выкачана из магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" и хранилась на заводах группы "Приват", стала некачественной, сообщи глава Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью ЭП.

    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк
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    "Чтобы изъять эту нефть, господин Гавриленко (глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко — Ред.) предложил конкретный план действий, мы его согласовали. По этому плану были сделаны определенные шаги — выигран ряд судов. Рассчитываем, что после достижения договоренности по стоимости хранения мы сможем закрыть и эту проблему", — сказал Коболев.

    По словам главы "Нафтогаза", было проведено минимум две выездные проверки на заводы, которые подтвердили наличие нефти в нужном количестве, но в несколько ином качестве.

    "Это может означать, что либо нефть в процессе хранения смешивалась с чем-то иным, либо она изменила качество за время хранения, либо она была залита в резервуары, которые содержали что-то другого качества", — объяснил он.

    "Отклонение от качества было зафиксировано. Как получить компенсацию за разницу в качестве, Гавриленко собирается определить до конца года. Мы считаем, что оптимальной является денежная компенсация за эту нефть", — заявил Коболев.

    На вопрос о том, во сколько оценивается указанная нефть, глава НАК ответил: "По рыночной стоимости нефти. Это и есть задача Гавриленко".

    "Забирать некачественную нефть я не вижу смысла — она нам не нужна. Речь идет о более 380 тыс тонн", — подытожил Коболев.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в среду снизились, инвесторы продолжают отыгрывать последствия урагана "Харви", который обрушился на Мексиканский залив; при этом рынок слабо реагирует на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США

     

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