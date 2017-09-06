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    Экономика

    Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект Госбюджета-2018

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    Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, до 15 сентября проект госбюджета будет подан министерством на рассмотрение парламента.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк в среду, 6 сентября, внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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    "Сегодня внес Бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина — своевременно, как и предусмотрено законодательством", — написал Данилюк. 

    По его словам, до 15 сентября проект госбюджета будет подан на рассмотрение парламента. 

    "Бюджет "под елочку" — это уже прошлое", — добавил министр.

    Ранее вице-премьер, глава Минэкономики Украины Степан Кубив сообщал, что Кабмин намерен до 15 сентября подать проект госбюджета на 2018 год на рассмотрение Верховной Рады.

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