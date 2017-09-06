"ВТБ" продолжит сворачивание бизнеса в Украине без его продажи

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. "ВТБ", скорее всего, не удастся продать украинские активы, банк по-прежнему намерен постепенно сокращать свой бизнес в Украине, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Будем сокращать размеры бизнеса и издержки, продавать активы, забирать кредиты, продавать всякие залоги. Продать нам, наверно, никто не даст", — сказал Костин журналистам в кулуарах ВЭФ.

В начале июня Костин говорил, что у "ВТБ" есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса в Украине, однако Нацбанк очень сильно тормозит сделку.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.