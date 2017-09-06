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    Гройсман назвал условия значительного снижения цены на газ

    (обновлено: )56306
    Гройсман заверил, что газ подешевеет, когда Украина станет страной, которая сможет сама обеспечить свои нужды: "В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ".
    Владимир Гройсман
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Цены на газ значительно снизятся после увеличения Украиной его добычи до уровня самообеспечения страны, заявил во время заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

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    "Тогда, когда мы станем страной, которая сможет сама обеспечить свои нужды. В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда", — сказал он.

    По словам Гройсмана, Украина сможет к 2020 году выйти на такой уровень добычи газа, который позволит покрыть нужды коммунальной теплоэнергетики и населения.

    "Это позволит урегулировать ценовую политику и сделать цены дешевле. Это уже будет системно, на десятилетия вперед. Мы будем полностью независимы в вопросе обеспечения газом коммунальной теплоэнергетики и населения", — отметил Гройсман.

    Как сообщалось ранее, объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 4 сентября составил 15,038 миллиарда кубометров.
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