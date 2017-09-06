Погранслужба получит от Канады оборудование на $1,6 млн

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины получит от Канады медицинское оборудование и экипировку на 2 миллиона канадских долларов (более 1,6 миллиона долларов США), сообщает во вторник пресс-служба МВД Украины.

"Проект предусматривает поставку медицинского оборудования и защитной военной, не смертоносной экипировки. Помощь получат Центральный клинический госпиталь пограничной службы, Клинический госпиталь пограничной службы в Одессе и отдельная комендатура охраны и обеспечения пограничной службы", — говорится в сообщении на сайте МВД.

Глава МВД Украины Арсен Аваков поблагодарил правительство Канады за поддержку, которую они оказывают Украине.

"Я благодарен канадской стороне за материальную и моральную поддержку, которую они оказывают нам с начала военных действий", — заявил министр внутренних дел.

Аваков напомнил, что в марте 2016 года между Государственной пограничной службой Украины и министерством иностранных дел, торговли и развития Канады был подписан меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в сфере усиления безопасности и стабильности в Украине.

Ранее вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.