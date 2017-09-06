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    Погранслужба получит от Канады оборудование на $1,6 млн

    (обновлено: )3401
    Согласно условиям проекта, предусмотрена поставка медицинского оборудования и защитной военной, не смертоносной экипировки, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
    Арсен Аваков на встрече с канадскими представителями
    Фото со страницы МВД в facebook

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины получит от Канады медицинское оборудование и экипировку на 2 миллиона канадских долларов (более 1,6 миллиона долларов США), сообщает во вторник пресс-служба МВД Украины.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
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    "Проект предусматривает поставку медицинского оборудования и защитной военной, не смертоносной экипировки. Помощь получат Центральный клинический госпиталь пограничной службы, Клинический госпиталь пограничной службы в Одессе и отдельная комендатура охраны и обеспечения пограничной службы", — говорится в сообщении на сайте МВД.

    Глава МВД Украины Арсен Аваков поблагодарил правительство Канады за поддержку, которую они оказывают Украине.

    "Я благодарен канадской стороне за материальную и моральную поддержку, которую они оказывают нам с начала военных действий", — заявил министр внутренних дел.

    Аваков напомнил, что в марте 2016 года между Государственной пограничной службой Украины и министерством иностранных дел, торговли и развития Канады был подписан меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в сфере усиления безопасности и стабильности в Украине.

    Ранее вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

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