Рада потратила 1,3 млн грн на перенос экспозиции "Флаг Украины"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Верховная Рада потратила 1,3 млн гривен на перенос стационарной экспозиции "Флаг Украины". Об этом со ссылкой на тендерную документацию, размещенную на сайте публичных закупок Prozorro, сообщает "Украинская правда".

Работы по переносу флага со второго этажа на лестницу между первым и вторым этажами парламентских кулуаров в документах оформили как "капитальный ремонт и реставрацию".

Читайте также: Будет горячо. Рада открывает решающую для страны сессию

"При этом деревянную экспозицию заменили на мраморную. Также в документах говорится, что герб с позолотой стоил 18,1 тысячи гривен", — отмечает издание.

Участие в тендере принимала только одна фирма — ООО "Строительно-реставрационная фирма" Возрождение". Протокол согласования договорной цены с стороны Верховной Рады подписал первый заместитель руководителя Аппарата ВРУ — управляющий делами Петр Бондарь.

Украинское фото Верховная Рада после ремонта, сентябрь-2017

Напомним, 23 августа в День Флага стационарную экспозицию "Флаг Украины" в Верховной Раде открыл Андрей Парубий. В экспозиции используется флаг, который впервые внесли в сессионный зал парламента 24 августа 1991 года.