Германия запустила проект кредитования бизнеса в Украине на 10 млн евро

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Немецко-украинский фонд и украинский ProCredit Bank во вторник подписали кредитное соглашение на 10 миллионов евро на финансирование малого и среднего бизнеса.

Соглашение подписано в рамках программы содействия малым и средним предприятиям на Украине, профинансированной правительством Германии через немецкий государственный банк KfW и в сотрудничестве с инициативой Евросоюза EU4Business (программа поддержки малого и среднего бизнеса).

"Поддержка, которая предоставляется украинским компаниям — это 10 миллионов евро грантами, и эта поддержка идет через ProCredit Bank, и проценты будут самыми низкими из возможных, очень конкурентоспособными и, скорее всего, ниже рыночных", — сказал первый секретарь посольства Германии Себастиан Кноке на пресс-конференции по поводу подписания соглашения.

Согласно пресс-релизу KfW, соглашение предусматривает выдачу кредитов малым и средним предприятиям под 15% годовых в гривне.

По словам главы правления ProCredit Bank Виктора Понамаренко, максимальная сумма кредитования одного предприятия не будет превышать 250 тысяч евро в гривневом эквиваленте. Кредиты будут выдаваться только действующим предприятиям.

По данным Немецко-украинского фонда, общий объём финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Украине со стороны фонда на сегодня составляет 36 миллионов евро.

Ранее Германия выделила на гуманитарные проекты в Донбассе 6,5 млн евро.