наверх
05.09.201713:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Германия запустила проект кредитования бизнеса в Украине на 10 млн евро

    (обновлено: )91
    Соглашение между немецко-украинским фондом и украинским ProCredit Bank предусматривает выдачу кредитов малым и средним предприятиям под 15% годовых в гривне.
    Флаг Германии
    Domenico Citrangulo/flickr.com

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Немецко-украинский фонд и украинский ProCredit Bank во вторник подписали кредитное соглашение на 10 миллионов евро на финансирование малого и среднего бизнеса.

    Доктор экономических наук Алексей Плотников
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    МВФ снова едет в Украину: чего ждать от Украины и МВФ?

    Соглашение подписано в рамках программы содействия малым и средним предприятиям на Украине, профинансированной правительством Германии через немецкий государственный банк KfW и в сотрудничестве с инициативой Евросоюза EU4Business (программа поддержки малого и среднего бизнеса).

    "Поддержка, которая предоставляется украинским компаниям — это 10 миллионов евро грантами, и эта поддержка идет через ProCredit Bank, и проценты будут самыми низкими из возможных, очень конкурентоспособными и, скорее всего, ниже рыночных", — сказал первый секретарь посольства Германии Себастиан Кноке на пресс-конференции по поводу подписания соглашения.

    Согласно пресс-релизу KfW, соглашение предусматривает выдачу кредитов малым и средним предприятиям под 15% годовых в гривне.

    По словам главы правления ProCredit Bank Виктора Понамаренко, максимальная сумма кредитования одного предприятия не будет превышать 250 тысяч евро в гривневом эквиваленте. Кредиты будут выдаваться только действующим предприятиям.

    По данным Немецко-украинского фонда, общий объём финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Украине со стороны фонда на сегодня составляет 36 миллионов евро.

    Ранее Германия выделила на гуманитарные проекты в Донбассе 6,5 млн евро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии