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    Экономика

    Луценко пообещал вернуть государству два судостроительных завода

    (обновлено: )65525
    Луценко сообщил, что ставит себе за цель "в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству "Черноморского судостроительного завода" и завода "Океан".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал своей приоритетной задачей завершение в судах первой инстанции процесса по возвращению в собственность государству двух николаевских судостроительных заводов — "Океана" и "Черноморского судостроительного завода" (ЧСЗ).

    Черноморский судостроительный завод
    Фото из открытых источников
    Черноморский судостроительный завод: один в поле воин

    "Я ставлю себе планку хотя бы в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству "Черноморского судостроительного завода" и завода "Океан". Оба этих дела недопустимо затянулись", — сказал он на брифинге в Николаеве.

    По словам генпрокурора, это его приоритетная задача.

    "Океан" и "Черноморский судостроительный завод" — это два дела, которые я считаю своими приоритетными по Николаевской области", — отметил Луценко.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ), входящего в состав "Смарт-Холдинга" народного депутата от "Оппозицонного блока" Вадима Новинского.


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