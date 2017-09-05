Луценко пообещал вернуть государству два судостроительных завода

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал своей приоритетной задачей завершение в судах первой инстанции процесса по возвращению в собственность государству двух николаевских судостроительных заводов — "Океана" и "Черноморского судостроительного завода" (ЧСЗ).

"Я ставлю себе планку хотя бы в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству "Черноморского судостроительного завода" и завода "Океан". Оба этих дела недопустимо затянулись", — сказал он на брифинге в Николаеве.

По словам генпрокурора, это его приоритетная задача.

"Океан" и "Черноморский судостроительный завод" — это два дела, которые я считаю своими приоритетными по Николаевской области", — отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ), входящего в состав "Смарт-Холдинга" народного депутата от "Оппозицонного блока" Вадима Новинского.



