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    Данилюк: шестая программа МВФ должна стать для Украины последней

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (457)

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    По словам министра финансов, Украина не раз начинала программы МВФ, но ни одна не была доведена до конца, "поскольку власть не хотела либо не была способна выполнить взятые на себя обязательства".
    Александр Данилюк
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Шестая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет реализована в полном объеме и станет для Украины последней, заявил министр финансов Александр Данилюк.

    Глава Минфина отметил, что предыдущие программы украинское правительство сворачивало до их завершения.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
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    "Украина не раз начинала программы МВФ. С 1994 по 2013-й их было пять. И ни одна не была доведена до конца. Каждый раз получали несколько траншей в начале, и на этом все заканчивалось, поскольку власть не хотела либо не была способна выполнить взятые на себя обязательства", – напомнил Данилюк в Facebook.

    Он также отметил, что сотрудничество с МВФ в 2015 году начиналось в чрезвычайно сложных для Украины условиях.

    "Когда мы начинали шестую программу МВФ в 2015 году, наша страна была в очень сложной ситуации: война, экономическая нестабильность, высокий уровень инфляции, стремительное падение ВВП, девальвация гривны. Помощь МВФ тогда была необходима как воздух, и Украины ее получила. Макроэкономическая ситуация стабилизировалась. В 2016 году возобновился экономический рост", — написал министр.

    Данилюк подчеркнул, что если Украина все-таки выполнит шестую программу, то сможет стать экономически самодостаточным государством.

    "Я хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализована и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной… Если мы не будем менять курса, в ближайшем будущем уже Украина, как акционер МВФ и Всемирного Банка, будет помогать другим странам, которые решат измениться и развиваться", — выразил уверенность Данилюк.

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    Фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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