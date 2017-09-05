Данилюк: шестая программа МВФ должна стать для Украины последней

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Шестая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет реализована в полном объеме и станет для Украины последней, заявил министр финансов Александр Данилюк.

Глава Минфина отметил, что предыдущие программы украинское правительство сворачивало до их завершения.

"Украина не раз начинала программы МВФ. С 1994 по 2013-й их было пять. И ни одна не была доведена до конца. Каждый раз получали несколько траншей в начале, и на этом все заканчивалось, поскольку власть не хотела либо не была способна выполнить взятые на себя обязательства", – напомнил Данилюк в Facebook.

Он также отметил, что сотрудничество с МВФ в 2015 году начиналось в чрезвычайно сложных для Украины условиях.

"Когда мы начинали шестую программу МВФ в 2015 году, наша страна была в очень сложной ситуации: война, экономическая нестабильность, высокий уровень инфляции, стремительное падение ВВП, девальвация гривны. Помощь МВФ тогда была необходима как воздух, и Украины ее получила. Макроэкономическая ситуация стабилизировалась. В 2016 году возобновился экономический рост", — написал министр.

Данилюк подчеркнул, что если Украина все-таки выполнит шестую программу, то сможет стать экономически самодостаточным государством.

"Я хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализована и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной… Если мы не будем менять курса, в ближайшем будущем уже Украина, как акционер МВФ и Всемирного Банка, будет помогать другим странам, которые решат измениться и развиваться", — выразил уверенность Данилюк.

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Фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.