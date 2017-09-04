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    На вывезенное Януковичем золото может претендовать не только Украина - юрист

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (665)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы юрист Василий Вакаров заявил, что если Янукович или кто-то из его окружения совершил какое-либо преступление и в Швейцарии, где находится золото, то эта страна может претендовать на компенсацию путем ее реализации.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Одна из европейских стран арестовала более 500 кг золота, которое принадлежит окружению бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью изданию Insider.

    Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что больше полутонны золота одного из представителей окружения Януковича обнаружили в банковских ячейках в Швейцарии. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, чтобы это золото было арестовано и передано украинскому правительству в рамках громкого дела которое расследует Генпрокуратура Украины.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В соцсетях бурная реакция на "золото Януковича"

    О шансах возвращения Украине золота Януковича высказался юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Допустим, что золото арестовали и оно является собственностью гражданина Украины, который действующим законодательством признан преступником и это золото непосредственно является доказательством в уголовном производстве и является непосредственно предметом неправомерной выгоды. Если так, то в таком случае, если у нас есть по действующему законодательству соглашение со Швейцарией, тогда смотрим по процедуре. Также нужно обратить внимание, нет ли правонарушений, совершенных этим лицом в Швейцарии и не нанесены ли убытки непосредственно Швейцарии. Потому что если лицо совершило преступление и в нашей стране, и в Швейцарии, возможно, и еще в некоторых странах, то все эти страны, где лицо совершило преступление, будут претендовать на то, чтобы возместить ущерб путем реализации этого золота", — отметил юрист.

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