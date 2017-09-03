наверх
03.09.201722:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Всемирный банк вложил в Украину $11 млрд - Данилюк

    (обновлено: )10
    На финансирование инвестиционных проектов в Украине Всемирный банк выделил $11,605 млрд за 25 лет. Средства были направлены на институциональное развитие органов госвласти, поддержку отдельных направлений и проектов.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. За 25 лет Всемирный банк вложил в украинские проекты $11,6 млрд. Об этом сообщает Правительственный портал, ссылаясь на министра финансов Александра Данилюка.

    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Треть бюджета на ремонт дорог идет на покрытие долга за Евро-2012 — эксперт

    По его словам, эти средства были направлены на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов.

    "На протяжении 25 лет на финансирование инвестиционных проектов в Украине было выделено $11,605 млрд. Средства были направлены на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирования государственного бюджета Украины", – сказал министр.

    Данилюк отметил, что 3 сентября исполняется 25 лет членства Украины во Всемирном банке.

    Как сообщалось ранее, представительство Евросоюза в Украине прогнозирует выделение Украине очередного транша в размере 600 млн долларов макрофинансовой помощи в январе 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Встреча СБ ООН. Архивное фото
    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания