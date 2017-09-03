Всемирный банк вложил в Украину $11 млрд - Данилюк

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. За 25 лет Всемирный банк вложил в украинские проекты $11,6 млрд. Об этом сообщает Правительственный портал, ссылаясь на министра финансов Александра Данилюка.

По его словам, эти средства были направлены на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов.

"На протяжении 25 лет на финансирование инвестиционных проектов в Украине было выделено $11,605 млрд. Средства были направлены на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирования государственного бюджета Украины", – сказал министр.

Данилюк отметил, что 3 сентября исполняется 25 лет членства Украины во Всемирном банке.

Как сообщалось ранее, представительство Евросоюза в Украине прогнозирует выделение Украине очередного транша в размере 600 млн долларов макрофинансовой помощи в январе 2018 года.