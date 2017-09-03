Номиналы 1 и 2 копеек ниже, чем расходы на металл - эксперт

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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. С момента введения национальной денежной единицы гривна обесценилась почти в 15 раз. Несмотря на это, Национальный банк пока не планирует изымать из обращения 1 и 2 копейки. Следует напомнить, что еще 6 лет назад регулятор признал, что 1 и 2 копейки "уже не являются мерой стоимости".

Почему Нацбанк не отказывается от этих монет, рассказал главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"На самом деле, в Нацбанке хотят отказаться от этих копеек, но они должны согласовать эту позицию с Кабмином. То есть эта процедура, я так понимаю, достаточно длинная. И она имеет немного политический окрас. Потому я думаю, по факту НБУ отказалось уже. Насколько мне известно они уже не чеканят эти монеты и просто наблюдают за тем, как они понемногу исчезают из оборота. Они не очень нужны украинцам. Могу сказать, что они оседают где-то ради метала, из которого сделаны. Потому что я поддерживаю позицию Нацбанка, который говорит, что их номинал значительно ниже, чем расходы на металл и чеканка этих монет", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом в пять гривен к песенному конкурсу Евровидение — 2017.