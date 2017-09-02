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    Подорожание сигарет в Украине: названа новая цена

    (обновлено: )137008
    Согласно информации, при ставке 90 евро на 1000 штук, цена пачки составит примерно 4 евро. А повышение акциза в следующем году на 29% увеличит цену пачки примерно на 7 грн.
    Пепельница с окурками. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины опубликовало законопроект, которым предлагает постепенно повысить ставку акциза на сигареты до минимального европейского уровня. Вместо нынешних 21 евро за 1000 штук, табачники к 2025 году должны будут уплатить за каждую тысячу сигарет 90 евро в казну.

    Сигарета
    REUTERS Beawiharta
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    Изменения планируется внести в действующий Налоговый кодекс.

    Ставка акцизного сбора будет повышаться постепенно. В 2018 году ее увеличат на прогнозный показатель индекса потребительских цен (8,1%) и дополнительно на 20%. Затем каждый год акциз будут повышать на 20%. К 2025 году он выйдет на европейский уровень 90 евро. 

    По подсчетам экспертов, такой уровень налоговых отчислений приведет к существенному подорожанию сигарет в Украине. Цена пачки самых дешевых табачных изделий к 2025 году составит 80-90 грн.

    "При ставке 90 евро на 1000 штук (нынешний минимальный акциз в ЕС), цена пачки составит примерно 4 евро. А повышение акциза в следующем году на 29% увеличит цену пачки примерно на 7 грн", — рассказала UBR.ua эксперт украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Оксана Тотовицкая.

    Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины проведет переговоры 5 сентября с представителями высших органов власти по ситуации с ценами на рынке куриного мяса.

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