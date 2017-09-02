Стало известно, когда в Украину прибудет первая партия угля из США

AP Photo/Mstyslav Chernov

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. К середине сентября в Украину должно прибыть судно с первой партией американского угля в 62 тысячи тонн. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику "ZN.UA".

Читайте также: Новые левые, а проблемы старые

Следующая партия в 120 тысяч тонн ожидается в начале октября.

США 22 августа отправили в Украину первую партию угля в рамках соглашения украинского "Центрэнерго" с американской Xcoal Energy & Resources.

"Согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тысяч тонн антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тысяч тонн. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тысячи тонн, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами. Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта города Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт "Южный", – рассказал дипломат.

Также, по его словам, следующая партия угля должна быть большей, ориентировочно 120 тысяч тонн, и "должна прибыть в Украину в начале октября".

"Можно ожидать прибытия одного-двух судов ежемесячно", – отметил посол.

При этом Чалый допускает, что в случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля (речь шла об объемах до 2 миллионов тонн).

В августе глава украинской компании "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources во исполнение договоренностей между президентами Украины и США. Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.

Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке, сообщил глава украинской госкомпании.