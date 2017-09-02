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    Экономика

    АМКУ заинтересовался подорожанием мяса

    (обновлено: )7301
    Антимонопольный комитет инициирует встречу с представителями высших органов государственной власти, профильных ассоциаций и основных участников рынка по ситуации с ценами на курятину.
    Птицефабрика. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины проведет переговоры 5 сентября с представителями высших органов власти по ситуации с ценами на рынке куриного мяса, сообщает пресс-служба АМКУ.

    "Во время встречи будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с функционированием рынка мяса куриного и стремительным повышением цен на рынке в период июль-август 2017 года", — говорится в сообщении.

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    Напомним, с начала года куриное мясо подорожало в среднем на 30%.

    Ранее сообщалось о подорожании 17 из списка в 23 социально значимых продуктов питания. 

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