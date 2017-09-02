АМКУ заинтересовался подорожанием мяса

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины проведет переговоры 5 сентября с представителями высших органов власти по ситуации с ценами на рынке куриного мяса, сообщает пресс-служба АМКУ.

"Во время встречи будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с функционированием рынка мяса куриного и стремительным повышением цен на рынке в период июль-август 2017 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, с начала года куриное мясо подорожало в среднем на 30%.

Ранее сообщалось о подорожании 17 из списка в 23 социально значимых продуктов питания.