"Нафтогаз" должен быть ликвидирован - экс-министр

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Основная угроза газового рынка Украины — это существование НАК "Нафтогаз", заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

"Они ("Нафтогаз" — Ред.) сегодня говорят, что наша цель — это то, чтобы мы были чемпионами энергетического рынка, которого нет… То есть, скупить все облгазы, забрать все под себя — и это вы называете рыночной формацией? Тогда здесь правда никогда рынка не будет! Тогда будет немецкий хаб, а потом какой-то другой", — сказал Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

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Также он привел заявление компании о том, что государство ее заставляет продавать газ по фиксированной цене, и что компания компенсирует затраты за свой счет.

"Это говорит великий "Нафтогаз", который получил 28 млрд нераспределенной прибыли за 2016 год! Который содержит 600 работников со средним окладом в один миллион в год, а у Коболева — два миллиона в месяц! И эти ребята говорят, что это они нам помогают и дотируют газ!" — подчеркнул экс-министр.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Кучеренко. Архивное фото

По его мнению, "Нафтогаз" должен быть ликвидирован. "Это должно быть тезисом номер один будущего руководства государства и правительства. "Нафтогазу" нет места в такой конфигурации. Это позиция, которую я всем предлагаю обсудить", — сказал Кучеренко.

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Он объяснил, что эта "государственная монополия еще более опасная, чем в энергетике частная монополия ДТЭК" Рината Ахметова.

Ранее сообщалось, что энергогенерирующая компания "Киевэнерго" попросила газораспределительную компанию "Киевгаз" возобновить газоснабжение 58 котельных, которые обеспечивают горячей водой в межотопительный период 425 столичных многоэтажных домов.