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    "Нафтогаз" должен быть ликвидирован - экс-министр

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    Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко подчеркнул, что ликвидация НАК "Нафтогаз Украины" должна стать главным тезисом будущего руководства государства и правительства.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Основная угроза газового рынка Украины — это существование НАК "Нафтогаз", заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

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    "Они ("Нафтогаз" — Ред.) сегодня говорят, что наша цель — это то, чтобы мы были чемпионами энергетического рынка, которого нет… То есть, скупить все облгазы, забрать все под себя — и это вы называете рыночной формацией? Тогда здесь правда никогда рынка не будет! Тогда будет немецкий хаб, а потом какой-то другой", — сказал Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

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    Также он привел заявление компании о том, что государство ее заставляет продавать газ по фиксированной цене, и что компания компенсирует затраты за свой счет.

    "Это говорит великий "Нафтогаз", который получил 28 млрд нераспределенной прибыли за 2016 год! Который содержит 600 работников со средним окладом в один миллион в год, а у Коболева — два миллиона в месяц! И эти ребята говорят, что это они нам помогают и дотируют газ!" — подчеркнул экс-министр.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Алексей Кучеренко. Архивное фото

    По его мнению, "Нафтогаз" должен быть ликвидирован. "Это должно быть тезисом номер один будущего руководства государства и правительства. "Нафтогазу" нет места в такой конфигурации. Это позиция, которую я всем предлагаю обсудить", — сказал Кучеренко. 

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    Он объяснил, что эта "государственная монополия еще более опасная, чем в энергетике частная монополия ДТЭК" Рината Ахметова.

    Ранее сообщалось, что энергогенерирующая компания "Киевэнерго" попросила газораспределительную компанию "Киевгаз" возобновить газоснабжение 58 котельных, которые обеспечивают горячей водой в межотопительный период 425 столичных многоэтажных домов. 

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