Контрольный визит. Стало известно, когда миссия МВФ посетит Украину

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Миссия Международного валютного фонда посетит Украину 12-13 сентября, сообщает ukranews.com, ссылаясь на источник в правительстве.

Нацбанк ранее изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.

Представители МВФ в рамках визита осуществят анализ выполнения Украиной обязательств, взятых страной для продолжения финансирования по программе EFF.

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Ранее в августе Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 млн долларов. Также сообщалось, что МВФ готов подождать с земельной реформой при выделении транша.