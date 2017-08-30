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    Экономика

    В "Нафтогазе" сообщили, сколько предприятия должны за газ

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    В "Нафтогазе" сообщили, что по сравнению с прошлой неделей задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ уменьшилась на 3,8%.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 29 млрд гривен, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 79% от общей суммы задолженности. Долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии – около 11%, долг прямых промышленных потребителей – 10%.

    По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 3,8%, сообщили в "Нафтогазе".

    Ранее сообщалось, что работники Департамента защиты экономики Национальной полиции предотвратили перерасход средств НАК "Нафтогаз Украины" во время тендерных процедур на сумму 36 миллионов гривен.

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