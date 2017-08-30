В "Нафтогазе" сообщили, сколько предприятия должны за газ

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 29 млрд гривен, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 79% от общей суммы задолженности. Долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии – около 11%, долг прямых промышленных потребителей – 10%.

По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 3,8%, сообщили в "Нафтогазе".

Ранее сообщалось, что работники Департамента защиты экономики Национальной полиции предотвратили перерасход средств НАК "Нафтогаз Украины" во время тендерных процедур на сумму 36 миллионов гривен.