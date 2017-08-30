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30.08.201715:26
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    Экономика

    ФГУ продал долю в СП с РФ по производству ядерного топлива за $1,87 млн

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    Сообщается, что стартовая цена 33,3% пакета акций составила около 36 тысяч долларов. Имя победителя аукциона не называется, но известно, что в торгах приняли участие пять участников.
    Фонд госимущества
    Из открытых источников

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества Украины продал за 1,87 миллиона долларов принадлежащие ему 33,3% акций "Совместного украинско-казахстанско-российского предприятия по производству ядерного топлива" ("УкрТВС"), следует из трансляции торгов, которую в среду вел сайт ведомства.

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    Из трансляции следовало, что стартовая цена пакета акций составила около 36 тысяч долларов. Имя победителя аукциона не называется. Всего в торгах приняли участие пять участников.

    "УкрТВС" было создано и зарегистрировано в Украине в сентябре 2001 года. Его участниками стали Фонд госимущества Украины, "Казатомпром" и "ТВЭЛ" в равных долях. Украина должна была производить циркониевый прокат и комплектующие изделия для тепловыделяющих элементов и сборок, Казахстан — производить топливные таблетки, а Россия — осуществлять окончательную сборку ТВС (тепловыделяющая сборка). Однако производство ядерного топлива так и не удалось наладить.

    Ранее Минэнерго Украины обнародовало новый список госпредприятий, которые подлежат приватизации. В новом списке, который был утвержден правительством, из 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах, в список в том числе входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство.

    В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго", крупнейший производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Ощадбанк, ПриватБанк и Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк).

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