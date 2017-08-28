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    На госпакет "Одессаоблэнерго" не нашлось покупателя на бирже

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    По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций "Одессаоблэнерго" составляет 631,3 млн гривен. На торгах "Украинской биржи" ни одной заявки на приобретение не было подано.
    Фонд государственного имущества Украины, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества не получил ни одной заявки на приобретение 25% акций региональной энергоснабжающей компании "Одессаоблэнерго", аукцион по продаже которых был запланирован на 29 августа на "Украинской бирже", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

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    По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций "Одессаоблэнерго" составляет 631,3 млн гривен.

    ранее сообщалось, что около 30 неизвестных с большим количеством огнестрельного оружия заняли здание ПАО "Черкассыоблэнерго", после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов покинули госучреждение.

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