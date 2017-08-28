На госпакет "Одессаоблэнерго" не нашлось покупателя на бирже

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества не получил ни одной заявки на приобретение 25% акций региональной энергоснабжающей компании "Одессаоблэнерго", аукцион по продаже которых был запланирован на 29 августа на "Украинской бирже", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

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По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций "Одессаоблэнерго" составляет 631,3 млн гривен.

ранее сообщалось, что около 30 неизвестных с большим количеством огнестрельного оружия заняли здание ПАО "Черкассыоблэнерго", после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов покинули госучреждение.