Дороги европейского качества обойдутся Украине в сотни млрд – эксперт

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. На дорожные работы в этом году выделили уже более 20 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также добавил, что уже сейчас отремонтировано более 750 километров дорог, а ямочный ремонт проведен на 40 тысячах километров. Причем все ремонтные работы контролирует правительство. Премьер сказал, что каждую неделю проводятся инспекционные поездки по регионам, проверяется ход ремонтных работ, их качество, открываются восстановленные участки полотна. Отдельное внимание уделяется строительству новых магистралей.

Ситуацию с ремонтом дорог в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Те цифры, которые указывались в начале года, это около 30 млрд гривен, это беспрецедентно много, если сравнивать с предыдущими объемами финансирования по годам. Но этого все равно мало для того, чтобы осуществлять полномасштабную реконструкцию дорожного хозяйства страны. Потому что если мы хотим достичь уровня хотя бы стран Восточной Европы, хотя бы уровня Беларуси или Польши, то нам нужно финансирование на уровне 40-50 млрд гривен ежегодно, и для этого нужно стабильное финансирование на протяжении 3-4 лет. Только тогда мы сможем получить дороги более менее приемлемого качества", — спрогнозировал эксперт.