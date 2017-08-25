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    Экономика

    Гривне исполнился 21 год

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    Именно 25 августа 1996 года президент Леонид Кучма издал указ "О денежной реформе в Украине". Таким образом ввели в оборот гривну и копейку.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Украинской гривне, в пятницу, 25 августа, исполняется 21 год.

    Напомним, именно 25 августа 1996 года президент Леонид Кучма издал указ "О денежной реформе в Украине".

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    Таким образом ввели в оборот гривну и копейку. Со 2 сентября Нацбанк выпустил банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен и монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.

    Отметим, что до этого момента в Украине действовали купоно-карбованцы. После введения реформы украинцы могли обменять рубли по курсу 100 000 крб за 1 грн.

    После 16 сентября, через две недели после ввода в обращение гривны, функционирование карбованца было прекращено.

    Как сообщалось ранее, с 21 августа на Московской бирже приостановлены торги валютной парой украинская гривна — рубль.

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