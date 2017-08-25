Суд обязал "Азот" Фирташа выплатить 47 млн грн долга

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в судебном порядке признало недействительным договор между ОАО "Азот", ЧАО "Энергомережа" и ОАО "Черкассыоблэнерго", по которому интересам государства нанесен ущерб в размере более 47 млн ​​гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, Высший хозяйственный суд 22 августа изменил решение судов первой и апелляционной инстанций и удовлетворил иск бюро по всем указанным в нем доводам.

В НАБУ напомнили о том, что предприятия в январе 2015 года заключили договор, по которому вопреки требованиям законодательства предполагалось перевести долг "Азота" на "Энергомережу".

Таким образом, "Азот" избежал оплаты за потребленную электроэнергию в рамках обязательств, возникших на основании договора о поставках электрической энергии, заключенного между "Азот" и "Черкассыоблэнерго", отметили в НАБУ.

Сообщатся также, что по данному факту детективы бюро летом 2016 года зарегистрировали уголовное производство. В ходе расследования НАБУ подало иск о признании недействительным соответствующего договора.

Высший хозяйственный суд Украины на основании ст.ст.15-1, 26 закона "Об электроэнергетике", ст.ст.6, 203, 215, 228 Гражданского кодекса Украины и ст.207 ГК Украины признал этот договор недействительным.

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"Следовательно, во исполнение решения суда "Азот" должен перечислить 47 млн ​​гривень на текущий счет со специальным режимом использования ОАО "Черкассыоблэнерго". После зачисления к этим средствам будет применен алгоритм оптового рынка электрической энергии Украины", — говорится в сообщении.

Химическое предприятие "Азот" принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. Национальное антикоррупционное бюро Украины требует признать недействительными сделки предприятий топливно-энергетического комплекса почти на 1 млрд гривен.