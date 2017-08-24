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    Экономика

    Скаршевский: разрыв между экономикой Украины и всем миром - катастрофичен

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    День Независимости и взрыв в центре Киева (88)

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    Экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" отметил, что, выступая в честь Дня Независимости, президент Петр Порошенко, как всегда, приукрасил ситуацию в украинской экономике.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    День Независимости Украины: парад, гуляния... и взрыв
    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Выступая в честь годовщины Дня Независимости, президент Петр Порошенко подчеркнул, что этот 26-й год независимости стал для Украины особенным. По его словам, страна успешно завершила борьбу за ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС, а также наконец-то возобновила рост ВВП. Сейчас же, по словам президента, грядущие экономические прогнозы — позитивные, и это даст возможность уже в ближайшее время улучшить уровень жизни украинцев.

    Обоснованы ли радужные ожидания президента, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист Виктор Скаршевский.

    "Порошенко всегда оптимистичен, но сегодня еще и праздник, и, как всегда, президент преувеличивает экономическое положение и вообще ситуацию в украинской экономике. Экономика Украины не возобновила экономический рост. При этом, она не живет сама по себе. Есть еще другие страны, мировая экономика. И надо сравнивать, как мировая экономика развивается. Возьмем этот 2017 год. Мировой ВВП растет на 3,5%. Прогнозы для Украины — было 3%, пересмотрели — 2%, по факту будет 1%. То есть в три раза быстрее растет мировая экономика, чем Украины. И разрыв углубляется, а он и так катастрофический между Украиной и остальным миром", — заявил экономист.

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