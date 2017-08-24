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    Экономика

    Стало известно, во сколько обойдется метро на Виноградарь в Киеве

    (обновлено: )21
    Как отмечается, общие затраты на строительство запланированы в размере 11 миллиардов 186 миллионов 617 тысяч 638 гривен. Однако непосредственно на строительство запланировано 7,73 миллиарда гривен.
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, в тоннеле возле станции метро Сырецкая в Киеве
    УНИАН

    Общая стоимость прокладки пути от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь превысит 11 миллиардов гривен. Об этом говорится в распоряжении Киевской горгосадминистрации, – передает "Эспресо".

    Согласно распоряжению, общие затраты на это строительство запланированы в размере 11 миллиардов 186 миллионов 617 тысяч 638 гривен. Из них непосредственно на строительство запланировано 7,73 миллиарда гривен; на оборудование, мебель и инвентарь – 1,14 млрд гривен.

    Отмечается, что после открытия этой линии метро на рабочие места получат 1 385 человек.

    Запланированная продолжительность строительства этого пути – 107,5 месяцев. Площадь застройки составит 42 776,3 квадратных метров.

    Согласно документу, длина этого пути составит 7,39 километра. Новый участок линии будет иметь закрытый участок (1,3 км) и наземный.

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