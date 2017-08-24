Украине не хватает $250 млн для запуска ядерного хранилища

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Американская Корпорация частных зарубежных инвестиций может выделить кредит в 250 млн долларов на строительство хранилища отработанного ядерного топлива в Украине. Этот вопрос — в повестке дня заседания Совета директоров корпорации, сообщают СМИ.

Как известно, лицензию на такое строительство в июле получила компания "Энергоатом". А предприятие, которое будет строить и поставлять соответствующее оборудование, было определено еще в 2005 году. Это — Holtec International, контракт с которым предусматривает также, что Украине будут предоставлены соответствующие технологии.

Достаточно ли будет планируемого кредита для запуска хранилища отработанного ядерного топлива, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал независимый эксперт, экс-глава "Госатома Украины" Георгий Копчинский.

"Я думаю, это примерно половина стоимости пускового комплекса. Т.е. этих денег может быть достаточно для того, чтобы начать строительно-монтажные работы, но даже для завершения пускового комплекса этих денег будет недостаточно. Насколько мне известно, "Энергоатом" рассчитывает на кредиты от еще ряда компаний из США, поэтому я думаю, что на этом история не остановится, она будет иметь продолжение. Что касается самого строительства, то площадка уже выделена, уже начинаются подготовительные работы, и идет подготовка к тендеру на выбор конкретных строительных организаций", — сообщил Копчинский.