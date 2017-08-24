наверх
24.08.201705:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украине не хватает $250 млн для запуска ядерного хранилища

    (обновлено: )30
    Площадка под строительство уже выделена и начались подготовительные работы. Об этом в эфире "ГС" рассказал независимый эксперт, экс-глава "Госатома Украины" Георгий Копчинский.
    Офис компании Энергоатом
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Американская Корпорация частных зарубежных инвестиций может выделить кредит в 250 млн долларов на строительство хранилища отработанного ядерного топлива в Украине. Этот вопрос — в повестке дня заседания Совета директоров корпорации, сообщают СМИ.

    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Украине запустят производство контейнеров для ядерного топлива - Кошарная

    Как известно, лицензию на такое строительство в июле получила компания "Энергоатом". А предприятие, которое будет строить и поставлять соответствующее оборудование, было определено еще в 2005 году. Это — Holtec International, контракт с которым предусматривает также, что Украине будут предоставлены соответствующие технологии.

    Достаточно ли будет планируемого кредита для запуска хранилища отработанного ядерного топлива, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал независимый эксперт, экс-глава "Госатома Украины" Георгий Копчинский.

    "Я думаю, это примерно половина стоимости пускового комплекса. Т.е. этих денег может быть достаточно для того, чтобы начать строительно-монтажные работы, но даже для завершения пускового комплекса этих денег будет недостаточно. Насколько мне известно, "Энергоатом" рассчитывает на кредиты от еще ряда компаний из США, поэтому я думаю, что на этом история не остановится, она будет иметь продолжение. Что касается самого строительства, то площадка уже выделена, уже начинаются подготовительные работы, и идет подготовка к тендеру на выбор конкретных строительных организаций", — сообщил Копчинский.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр обороны Грузии Леван Изория. Архивное фото
    День Независимости Украины. 26 лет спустя
    Убийство мужчины в центре Киева. Видео
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Встреча Волкер-Сурков и "школьное" перемирие в Донбассе