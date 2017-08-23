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    Министр ЖКХ допустил уменьшение потребления газа Украиной вдвое

    (обновлено: )28
    Геннадий Зубко заявил, что в целом можно уменьшить расходы газа в 2020 году на 50% - с 18 до 9 млрд куб метров: "Там, где уже осуществили санацию и реновацию зданий, видим уменьшение расходов на 65%".
    Геннадий Зубко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Украина может сократить потребление газа для производства тепла к 2020 году с 18 до 9 млрд куб метров благодаря модернизации зданий и установлению домовых счетчиков.

    Счета ЖКХ
    Украинское фото
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    "В целом можно уменьшить расходы газа в 2020 году на 50% — с 18 до 9 млрд куб метров. Там, где уже осуществили санацию и реновацию зданий, видим уменьшение расходов на 65%", — отметил он.

    По его словам, в соответствии с законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" нужно обеспечить установку домовых счетчиков тепла в течение года, домовых счетчиков горячей и питьевой воды для нежилых зданий в течение одного года, а для жилых зданий — в течение двух лет.

    "По нашим подсчетам, это дает минимум 20% экономии. Второй вопрос — установление придомовых индивидуальных тепловых пунктов, регулирующих количество подачи энергоносителя. Это экономит еще 15-17% расходов", — уточнил он.

    Однако, по словам вице-премьера, правительство поставило себе целью уменьшить по стране потребление газа, которое тратится на производство тепла, примерно на 30%.

    Ранее экс-министр ЖКХ, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко заявил, что "Нафтогаз" требует повышения цены на газ на 19%.

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