Ирак снял запрет на ввоз птицы из Украины

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Ирак снял временный запрет на поставки продукции птицеводства происхождением из Украины, который был введен из-за случаев высокопатогенного гриппа птицы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующее решение недавно приняло иракское правительство.

Напомним, в марте Евросоюз и ряд стран Азии и Ближнего Востока временно ограничили ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в связи со вспышками птичьего гриппа. В частности, временные ограничения на ввоз мяса птицы и продуктов птицеводства тогда ввели Йемен, Ирак, Иордания, Катар и Китай.