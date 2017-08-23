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    Ирак снял запрет на ввоз птицы из Украины

    (обновлено: )14
    По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, такое решение приняло иракское правительство.
    Птицефабрика. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Ирак снял временный запрет на поставки продукции птицеводства происхождением из Украины, который был введен из-за случаев высокопатогенного гриппа птицы.

    Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

    Соответствующее решение недавно приняло иракское правительство.

    Напомним, в марте Евросоюз и ряд стран Азии и Ближнего Востока временно ограничили ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в связи со вспышками птичьего гриппа. В частности, временные ограничения на ввоз мяса птицы и продуктов птицеводства тогда ввели Йемен, Ирак, Иордания, Катар и Китай.

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