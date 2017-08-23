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23.08.201710:53
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    Нацбанк повысил курс евро

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    Согласно данным регулятора, курс евро установлен на среду на уровне 2995,92 грн за 100 евро, российского рубля — 4,311 грн за 10 рублей, доллара - 2545,17 грн за 100 долларов.
    Купюра евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на среду, 23 августа, на уровне 2545,17 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Евро
    REUTERS Regis Duvignau
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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2995,92 грн за 100 евро, российского рубля — 4,311 грн за 10 рублей.

    Напомним, ранее Национальный банк установил официальный курс гривны на вторник, 22 августа, на уровне 2544,31 грн за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2992,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,302 грн за 10 рублей.

    Смотрите также: Украинцы и еврооптимизм: безвиз есть, а денег нет

    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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