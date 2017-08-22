Суд отменил запрет списания дивидендов "Газтранзита" в счет штрафа "Газпрома"

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Высший хозяйственный суд Украины отменил решение предыдущих судебных инстанций, отказавших в предоставлении разрешения на списание дивидендов "Газтранзита" за 2016 год в счет погашения штрафа "Газпрома" за злоупотребление монопольным положением на рынке газа Украины, решение отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд запретил списание дивидендов компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов) в счет погашения штрафа "Газпрома". Позже это решение было обжаловано украинскими властями в Высшем хозяйственном суде.

Решение Высшего хозяйственного суда Украины, принятое по кассационной жалобе Антимонопольного комитета Украины и государственной исполнительной службы Украины, опубликовано в едином реестре судебных решений Украины. "Кассационные жалобы главного государственного исполнителя и Антимонопольного комитета Украины удовлетворить частично. Определение хозяйственного суда города Киева от 6 июня 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 17 июля 2017 года по делу отменить. Дело в части рассмотрения заявления о решении вопроса об обращении взыскания на денежные средства, размещенные на счетах ("Газтранзита" — ред.) передать на новое рассмотрение в хозяйственный суд города Киева", — говорится в решении суда.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ). Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев завершил списание около 3,1 миллиона долларов дивидендов компании в счет погашения штрафа.

АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины. "Газпром" ранее заявил, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.