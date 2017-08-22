Минэкономики заявило о заинтересованности инвесторов в киностудии Довженко

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Минэкономразвития Украины заявляет о заинтересованности инвесторов в студии имени Довженко, в случае приватизации ее целевое назначение не должно меняться, сообщается на сайте газеты "Сегодня" со ссылкой на заместителя министра экономического развития Максима Нефедова.

Ранее стало известно, что власти Украины могут выставить на продажу Национальный цирк и киностудию имени Довженко. Министерство культуры Украины в ответ на запрос РИА Новости опровергло информацию о планах приватизации киностудии. Вместе с тем, Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что пока не отказывается со своей стороны от подобных планов.Директор украинской Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко Олесь Янчук выступил против ее приватизации, так как это, по его мнению, может привести к перепрофилированию территории студии, в частности под строительство.

"Киностудия – это один из объектов, по которому есть предварительная заинтересованность инвесторов", – сказал Нефедов во вторник на брифинге.

По его словам, после приватизации киностудии имени Довженко профиль работы предприятия должен остаться прежним.

"Это объект с большими инвестиционными возможностями именно в сфере съемок кино. Мы категорически против любого изменения его целевого назначения и подчеркиваем то, что этот объект должен быть использован именно для развития кинопроизводтва", – сказал Нефедов.

Как отметил чиновник, половина голливудских блокбастеров уже снимается в Восточной Европе.

"Уже даже Болливуд, индийцы, пришли к съемкам фильмов в Восточной Европе. Украина могла бы действительно занять достойное место в этом европейском кинокластере. У нас есть конкретные конкурентные преимущества, у нас есть неплохие стартовые позиции, у нас есть хорошая киношкола", – отметил он.

При этом, по словам Нефедова, все эти объекты требуют инвестиций. Так, павильоны на киностудии Довженко построены много десятилетий назад, поэтому для съемок голливудских фильмов они пока не пригодны. Однако, как Нефедов отметил, такие инвестиции экономически выгодны Украины, потому что большие бюджеты блокбастеров идут и на оплату работы местных актеров, спецэффекты, специальные сооружения.

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Ранее в Минкульте отметили, что обнародованная 4 июля 2017 года Министерством экономики и торговли дорожная карта по приватизации, которая включает предложения о продаже учреждений культуры, не является "принятым решением", а лишь предложениями министерства.