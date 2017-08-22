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    Экономика

    США отправили в Украину первую партию антрацитового угля

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (345)

    (обновлено: )29
    Отправка первой партии антрацитового угля в Украину из США
    Twitter.com/chastime

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Американская горнодобывающая компания XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США) отправила в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 000 тонн, сообщает пресс-служба посольства Украины в США на странице в Facebook.

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    В церемонии отправки американского энергетического угля для нужд ПАО "Центрэнерго", которая состоялась в морском порту Балтимора, принял участие посол Украины Валерий Чалый. С американской стороны в мероприятии приняли участие заместитель Министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник Министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании "XCoal".

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    Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией “Центрэнерго” и американской компанией “XCoal Energy and Resources”, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита Президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон.

    Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что цена следующих партий может быть пересмотрена и снижена.

    Twitter.com/chastime
    Отправка первой партии антрацитового угля в Украину из США

    Напомним, 31 июля ПАО "Центрэнерго" заключило с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы.

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