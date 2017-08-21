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    Начальника Волынской таможни отпустили под личное обязательство

    (обновлено: )11
    Виктору Кривицкому инкриминируют причастность к продаже нерастаможенного асфальтоукладчика, хранение записывающего устройства и получение взятки. После задержания ему стало плохо.
    Начальник Волынской таможни Виктор Кривицкий
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Луцкий горрайонный суд отпустил под личное обязательство начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого, которого задержали в пятницу по трем обвинениям, в том числе и получении взятки, сообщает 112 Украина.

    Областная прокуратура обратилась в суд с ходатайством арестовать подозреваемого. Ему инкриминируют причастность к продаже нерастаможенного асфальтоукладчика, что нанесло бюджету 300 тысяч гривен убытков, хранение записывающего устройства и получение взятки.

    "Есть два инспектора таможни, которым объявлено о подозрении, которые непосредственно получали средства на границе и часть из которых в дальнейшем была изъята у руководителя таможни. В одном случае – 50 долларов, в другом случае – 50 евро", – сообщил заместитель прокурора Волынской области Сергей Ефремов.

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    В свою очередь адвокат подозреваемого Сергей Мась настаивает на фальсификации обвинений, заявив, что для человека, который занимает такую должность, получение взятки в 50 долларов – нонсенс.

    Сам начальник таможни и водитель, который присутствовал во время обысков, заявили, что деньги подбросили. Кривицкий считает, что в его отстранении заинтересованы контрабандисты и "серые" импортеры, потому что основание для обыска и задержания – заявление в прокуратуру от двух граждан, которые много лет зарабатывают на нелегальном ввозе товаров в Украину.

    Согласно решению суда, Кривицкий обязан прибывать по вызовам к следователю, суду, сдать свой загранпаспорт. Других обязательств судом на него не возложено. Он намерен подать апелляцию.

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    Кривицкого задержали 17 августа в Ковеле. Во время обыска главного таможенника области изъяли 500 долларов, 500 евро и 8 тысяч гривен. Также правоохранители провели обыск на рабочем месте чиновника. Сразу после задержания ему стало плохо, и его отвезли в больницу.

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