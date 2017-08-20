Налоговики накрыли в Днепре конвертцентр с оборотом в треть млрд грн

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн. гривен, сообщает пресс-служба ГФС.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины установлена ​​группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", — говорится в сообщении.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий.

На их счета компании перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам этих услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 годов составил более 360 млн. грн.

В ходе обысков изъято около 220 тыс. грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово — хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. грн.

Также правоохранители заблокировали 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 млн гривен.