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    Налоговики накрыли в Днепре конвертцентр с оборотом в треть млрд грн

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    В ходе обысков изъято около 220 тыс. грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн грн.
    Государственная фискальная служба Украины
    Государственная фискальная служба Украины/Facebook

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн. гривен, сообщает пресс-служба ГФС.

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    "В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины установлена ​​группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", — говорится в сообщении.

    Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий.

    На их счета компании перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам этих услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию.

    Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 годов составил более 360 млн. грн.

    В ходе обысков изъято около 220 тыс. грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово — хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. грн.

    Также правоохранители заблокировали 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 млн гривен.

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