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    Экономика

    Чудеса приватизации: все акции облэнерго остались в руках Ахметова - Вакаров

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    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" назвал покупку подконтрольной украинскому олигарху компанией пакетов акций "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго" одним из важнейших событий недели.
    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Приватизация энергокомпаний продолжается. Компания Ornex, входящая в группу СКМ Рината Ахметова, приобрела по 25% акций "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго", которые выставил на продажу Фонд госимущества. Недавно эта же компания приобрела и блокирующий пакет акций ПАТ "ДТЭК Донецкоблэнерго". За блокирующий пакет акций "ДТЭК Западэнерго" Ахметов заплатил более 417 млн ​​гривен (почти на 70 млн гривен больше стартовой стоимости). 25% акций ПАО "Киевэнерго" обошлись ему почти в 760 млн гривен. Теперь структуры Ахметова контролируют 97,3% акций "Киевэнерго" и 96% акций "Западэнерго".

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Приватизация облэнерго: есть вопросы по легитимности

    Анализируя важнейшие события недели, юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции Голос Столицы причислил к их числу и покупку Ахметовым очередных пакетов акций облэнерго.

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    "Первое событие — это то, что называется крах или не совсем удачная антикоррупционная реформа, последствия чего мы видим и на этой неделе. Второе — если брать реальный сектор экономики, то существует в нашей стране более узкая тематика и ее не очень сильно озвучивают, но это приватизация двух облэнерго — "Донецкоблэнерго" и "Киевэнерго". Каким-то таким чудом состоялась приватизация, и все эти акции, весь пакет остался в руках одного человека — того же самого олигарха Рината Ахметова", — отметил эксперт.

     

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