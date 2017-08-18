Украина возобновляет соглашение о добыче нефти на шельфе в Крыму

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) решила возобновить действие соглашения с Vanco Prykerchenska о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка шельфа Черного моря, сообщается на сайте правительства Украины.

В сообщении говорится, что при рассмотрении этого вопроса заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль указала на необходимость ускорить выполнение всех положений мирового соглашения между Украиной и Vanco Prykerchenska для подготовки иска Украины в Международный суд ООН против РФ о нарушении положений Конвенции ООН по морскому праву.

"Комиссия решила отменить решение Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции по отмене государственной регистрации соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Прикерченская, а также поручить межведомственной рабочей группе в 30 дневный срок внести предложения Межведомственной комиссии по внесению изменений и дополнений в указанное соглашение в форме ее новой редакции", — говорится в сообщении.

Vanco International, "дочка" американской Vanco, 19 октября 2007 года подписала с правительством Виктора Януковича соглашение о разделе продукции — углеводородов, которые должны добываться на Прикерченском участке континентального шельфа Черного моря. Договор был заключен на 30 лет. Права на разработку шельфа Vanco International передала своей "дочке" — "Вэнко Прикерченская Лтд", которая с осени 2007 года занималась разведкой углеводородов на данном участке.

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Однако позже правительство Юлии Тимошенко усмотрело в этом нарушение условий договора и отозвало разрешение на пользование недрами черноморского шельфа, а также разорвало с компанией соглашение о разделе продукции. В свою очередь, Vanсo подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж. Следующее правительство Николая Азарова заявило о намерении возобновить сотрудничество и разработало проект мирового соглашения с Vanсo, а также отменило решение предшественников о расторжении соглашения по шельфу с Vanсo.

Печерский районный суд Киева в июне 2013 года утвердил мировое соглашение между Украиной и компанией Vanco, владеющей лицензией на добычу углеводородов в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, которое было достигнуто в конце 2012 года в Стокгольмском арбитраже.