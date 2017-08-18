В Кабмине назвали цифры поддержки Украины по "плану Маршалла"

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Подготовленный представителями Сейма Литвы "Новый европейский план для Украины" (так называемый "план Маршалла" для Украины) предусматривает как минимум 5 млрд евро ежегодной поддержки от Евросоюза на реформы, направленные на экономический рост, сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Facebook.

"Обсуждаем литовский план для Украины на 2017-2020 годы и "Новый европейский план для Украины" (так называемый "план Маршала"). Эта инициатива Литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о, как минимум, 5 миллиардов евро ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие", — отметил министр.

По словам Кубива, сейчас план активно обсуждается в ключевых международных институтах с целью формирования "группы друзей" Украины и необходимой поддержки для осуществления плана.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина обсудила с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу "плана Маршалла". Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.