Индия одобрила закупку у Украины двух турбин для фрегатов из РФ – источник

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина, Инсаф Басиров. Комиссия по оборонным закупкам Индии в четверг одобрила закупку у Украины двух комплектов газовых турбин для фрегатов проекта 11356 за 76 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Индии.

"Комитет (по оборонным закупкам) сегодня одобрил закупку газовых турбин у Украины для фрегатов, которые строятся в России. Сумма контракта — 4,9 миллиарда рупий (76 миллионов долларов)" — заявил собеседник агентства.

По его словам, турбины будут переданы России для установки на строящиеся там фрегаты. Отвечая на вопрос, решен ли вопрос относительно силовых установок для двух оставшихся фрегатов, которые будут строить в Индии, он ответил, что этот вопрос будет решаться позже по мере выполнения контракта.

Россия и Индия подписали соглашение по поставке фрегатов проекта 11356 в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа. Соглашение предполагает строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись из Украины. О том, что Индия самостоятельно купит силовые установки у Украины, в октябре прошлого года заявил Маонхар Паррикар, возглавлявший в то время министерство обороны Индии.

Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость ходы 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 200 человек. На вооружении корабля находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", артустановка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды калибра 533 миллиметра, один вертолет Ка-31.

Ранее помощник президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин заявил, что большинство заводов украинского оборонно-промышленного комплекса могут закрыться, и Москва надеется на возобновление сотрудничества с Киевом в этой сфере.